с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Шоу-бизнес Иван Ургант показал юную и красивую жену У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.

Гаджеты Россия лидирует по количеству зараженных Android-смартфонов Международная антивирусная компания ESET провела исследование, по результатам которого выяснила, какие страны мира оказались в лидерах по числу зараженных устройств.

Армия и оружие Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.

Культура Розенбаума успешно прооперировали в столичной клинике Российского певца и музыканта, народного артиста РФ Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Общество Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.

Политика CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Происшествия Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.

Финансы Эксперт предсказал доллар по 30 рублей Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Политика Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25% Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.

Политика Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы» Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.