с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Космос Одинокая и прекрасная Земля В основном все наши направления подготовки связаны с Землёй, и из ваших уст студенты могут услышать информацию о том, что находится за её пределами, и об экспериментах, проводимых на растениях в космосе.

Происшествия Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone и iPad Apple представила новые модели смартфонов iPhone и седьмое поколение планшетов iPad.

Шоу-бизнес Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства смерти актрисы Авторы обращения уверены, что семья артистки заморила ее голодом Друзья народной артистки СССР Элины Быстрицкой подали в Следственный комитет обращения с просьбой проверить обстоятельства смерти актрисы, сообщает телеканал Звезда со ссылкой на продюсера и подругу Быстрицкой Ксению Рубцову.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

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Политика ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.

Происшествия Под Нижним Новгородом на промышленном складе произошёл крупный пожар В Богородском районе Нижегородской области на складе горюче-смазочных материалов произошёл сильный пожар.

Культура В Минкультуры появится Департамент театров В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.

Хоккей Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).

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Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Общество Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

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Шоу-бизнес Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.

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Политика Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.

Авто Прототип BMW Concept 4 обрисовал купе четвёртой серии Купе уже вовсю тестируется, а шоу-кар BMW Concept 4 показывает во Франкфурте, как может выглядеть новая двухдверка.

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Интернет Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.