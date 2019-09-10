с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Происшествия Пассажирский лайнер возвращается в Екатеринбург из-за неполадки В Екатеринбурге ожидают приземление пассажирского лайнера А330, который вылетел из аэропорта Кольцова и направлялся в Китай.

Армия и оружие Корабли ВМФ России оснастят новыми российскими двигателями Шмотин подчеркнул, что новая линейка двигателей позволит оснастить полностью российскими двигателями не только корабли класса «Зубр» и «Мурена» на воздушных подушках, но и перспективные корабли проектов 22350 и 20386.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Общество Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

Политика Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.

Космос Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Политика Лавров ответил главе Пентагона на призыв быть «нормальной страной» Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна», если хочет выстраивать отношения с США.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Авто Koenigsegg Jesko составит конкуренцию новому Chiron Шведская компания Koenigsegg поздравила Bugatti с недавним установлением рекорда максимальной скорости на гиперкаре Chiron новейшей версии, который сумел разогнаться до 490 км/ч.

Политика Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.

Политика Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.

Кино Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.

Общество Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре за сутки вырос на 13 см Уровень Амура в городе Комсомольск-на-Амуре за минувшие сутки поднялся на 13 см и теперь превышает опасную отметку на 1,6 м. Паводковыми водами подтоплено 124 жилых дома, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального МЧС.

Происшествия Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы.

Политика Порошенко не придет во вторник на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.

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Транспорт Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».

Футбол Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.

Космос Тест дня: какая планета соответствует вашей личности? Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.