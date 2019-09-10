с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Политика Возвращённые Украине Сенцов и Кольченко поделились планами Бывшие заключённые Олег Сенцов и Александр Кольченко, переданные Украине в рамках обмена, рассказали о планах на будущее.

Политика Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Происшествия Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.

Технологии Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.

Происшествия В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла В Богородском районе Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла.

Политика Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России» Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.

Общество В Мурино начали застраивать бульвар Менделеева Жители Мурино вышли на стихийную акцию, протестуя против строительства.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Происшествия Около 40 человек потеряли имущество при пожаре на ферме на Кубани Власти оценивают ущерб после крупного пожара на ферме в кубанской станице Тамань, около 40 человек полностью лишились имущества.

Политика ЦРУ прокомментировало сообщения об «эвакуации шпиона» из-за Трампа Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сведения американских СМИ о том, что ЦРУ якобы было вынуждено вывезти важного информатора в российском правительстве, являются «фактически некорректными».

Шоу-бизнес СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Политика ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Полина Гагарина показала, как загорает в бикини перед съемками Недавно на страничке Гагариной в Instagram появилось фото, на котором певица показала, как загорает перед съемками в бикини.

Армия и оружие В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет Москва предостерегает европейские государства от размещения на своей территории американских ракет, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.