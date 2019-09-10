с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

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Происшествия Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

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Происшествия В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.

Финансы Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.

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