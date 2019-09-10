Экономика
РИА НовостиГреф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.Ведомости08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан
Вести.Ru08 сентября в 06:55
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 18:40, Вашингтон
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Телеканал 360° 17:11
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Помпео прокомментировал увольнение Болтона
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что между ним и бывшим советником президента США Джоном Болтоном часто возникали разногласия во время работы.
RT на русском 14:12
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия
Красную площадь проверяют после звонка об угрозе взрыва
Сотрудники оперативных служб проводят проверку на территории Красной площади после анонимного звонка об угрозе взрыва.
Газета.Ru 14:31
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак нежно поздравила Максима Виторгана с днем рождения
В честь дня рождения своего бывшего супруга Максима Виторгана телеведущая Ксения Собчак опубликовала весьма трогательный пост, в котором она поздравила его с праздником особенным образом.
ГлобалМСК.ру 13:15
Происшествия
В Нижегородской области локализовали пожар в промзоне
Ранее в региональном Минздраве сообщили, что два человека пострадали при пожаре в промзоне в Нижегородской области.
RT на русском 15:52
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Российская газета 18:25
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11
Краснодарские известия 10:31
Финансы
Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию
Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
Ведомости 17:29
Культура
Элтон Джон обошел Кремль по числу яиц Фаберже
Коллекция пасхальных яиц работы ювелира Карла Фаберже, принадлежащая британскому музыканту Элтону Джону может оказаться больше, чем в музеях Московского кремля.
Культуромания 14:03
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Впервые комикс «Танкистка» был экранизирован в 1995 году.
ГЛАС.RU 11:52
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда 17:30
Наука
Гормон роста влияет на старение и биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Единоборства
Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации Сергей Ковалёв признался, что его представители ведут переговоры о возможном поединке с обладателем нескольких титулов в средней весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском 12:37
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Происшествия
Пассажирский лайнер возвращается в Екатеринбург из-за неполадки
В Екатеринбурге ожидают приземление пассажирского лайнера А330, который вылетел из аэропорта Кольцова и направлялся в Китай.
РЕН ТВ 18:22
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Венесуэлы
REGNUM вчера в 15:49
Авто
Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ
Первое изображение автомобиля, который со сменой поколений впервые перейдет на электротягу, опубликовало издание Autocar.
Автоновости дня 08:43