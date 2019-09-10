с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Футбол Гендиректор «Зенита» вошёл в исполком ассоциации европейских клубов Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в новый состав исполкома ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Волейбол Панков покинул пост главного тренера женской сборной по волейболу Вадим Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу.

Шоу-бизнес Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.

Происшествия Пропавшие под Тамбовом парень и девушка найдены мертвыми Спасательная группа обнаружила тела пропавших неделю назад в Тамбовской области 23-летней Кристины Сайкиной и 29-летнего Сергея Орешкина.

Политика Алиев прокомментировал итоги выборов в Челябинской области Жители страны в единый день голосования выбирали глав субъектов и депутатов.

Общество В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Горсуд отменил решение о выдворении из страны блогера Эльвина Исаева Городской суд Петербурга 10 сентября отменил постановление Дзержинского райсуда о выдворении из страны азербайджанского оппозиционного блогера Эльвина Исаева, об этом сообщил в Facebook адвокат мужчины Юрий Серов.

Футбол «ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Политика Назначен врио главы полиции Липецкой области Михаил Молоканов возглавил липецкую полицию в 2014 году.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Происшествия Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана МВД Бурятии сообщило, что ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, а причиной задержания двоих участников акции назвало нарушение ими требований закона о порядке организации и проведении митингов.

Политика Володин рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию Ближайшие месяцы в нижней палате парламента будут напряженными, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Игры Train Simulator 2020 выходит в Steam на следующей неделе Train Simulator 2020 выйдет в Steam 19 сентября 2019 года.

Авто Volkswagen представил народный электрокар ID.3 Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.

Политика Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.

Общество Рэпер Гуф извинился за клип с Тимати, получивший миллион дизлайков Рэпер Гуф опубликовал в соцсети Instagram видеоролик, в котором извинился за совместный с Тимати клип о Москве, набравший миллион дизлайков на YouTube.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Спорт Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов Призер трёх чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

Происшествия Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.