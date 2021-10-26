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Греф рассказал Путину о планах на рекордную прибыль в 1 трлн рублей

Глава Сбербанка назвал ипотеку и строительство «одним из драйверов экономического роста».
Коммерсантъ
"Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне", - заявил Греф, указав, у РФ есть потенциал роста ипотеки в 2,5 раза.
Финмаркет
Сбербанк видит быстрое восстановление экономики: по оценкам банка, в 2021 году рост ВВП будет в районе 4,5%, ожидания на следующий год в целом "достаточно неплохие" - в районе 3% ВВП.
Финмаркет
Однако стимулирование ипотечного кредитования без соразмерного роста жилищного строительства способствовало росту цен на недвижимость.
Финмаркет

Подробнее о событии

Греф рассказал Путину о планах на рекордную прибыль в 1 трлн рублей
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