Сбербанк отмечает восстановление российской экономики, оживление промышленности и рост спроса на кредитные ресурсы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По итогам 2021 года Сбербанк ожидает рекордную прибыль — она превысит 1 трлн. руб.В источнике
Сжатие рынка аналитики «Эксперт РА» связывают с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ: регулятор начал повышать ключевую ставку в марте и с тех пор поднял показатель на 3,25 процентного пункта, до 7,5%. Рост ключевой ставки сопровождался увеличением доходностей по долговым бумагам.
На корабле "Союз МС-19" на МКС отправился военный эксперт "Ветеранских вестей", Герой России, космонавт Антон Шкаплеров (командир экипажа) и съёмочная группа фильма с рабочим названием "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.