Сбербанк отмечает восстановление российской экономики, оживление промышленности и рост спроса на кредитные ресурсы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По итогам 2021 года Сбербанк ожидает рекордную прибыль — она превысит 1 трлн. руб.

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