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Греф рассказал Путину о планах на рекордную прибыль в 1 трлн рублей

Сбербанк отмечает восстановление российской экономики, оживление промышленности и рост спроса на кредитные ресурсы. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По итогам 2021 года Сбербанк ожидает рекордную прибыль — она превысит 1 трлн. руб.В источнике

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Греф рассказал Путину о планах на рекордную прибыль в 1 трлн рублей
Коммерсантъ08:25
Герман Греф: чистая прибыль Сбербанка может превысить триллион рублей
Lenta.ru07:19
Глава Сбербанка Греф заявил, что ипотека и строительство могут стать драйверами роста экономики РФ
ПРАЙМ07:31
Греф счел, что ипотека будет одним из драйверов роста ВВП в ближайшие годы
Интерфакс07:58
Греф считает, что ипотека и строительство могут стать драйверами роста экономики России
ТАСС07:55
Греф: спрос на ипотеку в России большой, ее объемы скоро вернутся к прежним параметрам
РИА Новости07:42
Кредитование физлиц у «Сбербанка» растет в 5 раз быстрее, чем юрлиц
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