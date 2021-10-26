КоммерсантъГреф рассказал Путину о планах на рекордную прибыль в 1 трлн рублейГлава Сбербанка назвал ипотеку и строительство «одним из драйверов экономического роста».КоммерсантъСбербанк видит быстрое восстановление экономики: по оценкам банка, в 2021 году рост ВВП будет в районе 4,5%, ожидания на следующий год в целом "достаточно неплохие" - в районе 3% ВВП.Финмаркет"Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне", - заявил Греф, указав, у РФ есть потенциал роста ипотеки в 2,5 раза.ФинмаркетОднако стимулирование ипотечного кредитования без соразмерного роста жилищного строительства способствовало росту цен на недвижимость.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВREGNUMОбщественная служба новостейПодробнее о событииГреф рассказал Путину о планах на рекордную прибыль в 1 трлн рублейКоммерсантъ08:25Греф недоволен низким объёмом ипотечных кредитовREGNUM07:32Греф считает, что ипотека и строительство могут стать драйверами роста экономики РоссииТАСС07:55Греф рассказал о восстановлении спроса на ипотечные кредитыРЕН ТВ07:18Греф: спрос на ипотеку в России большой, ее объемы скоро вернутся к прежним параметрамРИА Новости07:42Греф счел, что ипотека будет одним из драйверов роста ВВП в ближайшие годыИнтерфакс07:58Глава Сбербанка Греф заявил, что ипотека и строительство могут стать драйверами роста экономики РФПРАЙМ07:31Показать ещёОценить31Поделиться