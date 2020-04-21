Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".

Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

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