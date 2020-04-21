Экономика
РИА НовостиГреф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги
Россия не может позволить себе раздавать деньги населению из-за нехватки соответствующих инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал "Сбербанк TV".
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Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян
В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия 11:36
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо. Затем глава республики побрился сам.
РИА Новости 12:56
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Ольга Прокофьева: «Анастасии Заворотнюк очень повезло»
Ольга Прокофьева считает, исполнительнице роли Виктории Прудковской очень повезло, так как у нее хорошая семья, поэтому с актрисой все будет хорошо.
OAnews 12:30
Экономика
S&P спрогнозировало невыплату дивидендов ВТБ из-за коронавируса
Агентство S&P сохранило рейтинги банка ВТБ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом на фоне ожидания рецессии в российский экономике из-за распространения коронавируса и снижения мирового спроса на нефть.
РБК 12:50
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Армия и оружие
Армия России получила первый дальний беспилотник
Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32
Кино
В Москве умер режиссер известных сериалов Иван Щеголев
В Москве в возрасте 59 лет скончался режиссер многих известных российских сериалов Иван Щеголев.
Вести.Ru 07:43
Шоу-бизнес
Марат Башаров признался, что бил жен
Pravda.Ru вчера в 10:33
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Здоровье
Россиянин рассказал о спасшей его от коронавируса крови выздоровевшего
Заразившийся коронавирусом житель Москвы Александр Кутузов заявил, что смог спастись от него благодаря крови переболевшего пациента — в России в апреле начали применять переливание плазмы из крови выздоровевших, которая содержит антитела к вирусу и может, как показывает опыт ряда других стран, помочь в лечении инфекции.
Lenta.ru 12:21
Футбол
Черчесов рассказал о вратарских навыках Артема Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов сыграть в воротах, если такая необходимость возникнет.
Петербургский дневник 10:48
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 6723
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 459, до 6,723 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших 55, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 12:18
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Космос
Al Jazeera (Катар): планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? (Al Jazeera)
Кстати говоря, ученые расшифровали древние тексты цивилизации Майя и пришли к выводу, что конец света наступит в 2012 году в результате столкновения Земли с другой планетой.
ИноСМИ 18 апреля в 17:30
Политика
Путин оценил ход борьбы с коронавирусом в России
"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать", - сказал Путин на на совещании с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
РИА Новости вчера в 07:34
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Игры
Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий
Square Enix объявила, что стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII за первые три дня составил 3,5 млн копий.
Игромания.ру 09:17
Футбол
Гершкович призвал избавиться от иностранных тренеров
В нижней части таблицы много легионеров, которые только мешают командам, от них нужно избавиться.
ГЛАС.RU 09:32
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22