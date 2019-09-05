Экономика

News.ruNews.ruГреф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

Сбербанк принял решение подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
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Греф сообщил, что Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей к 1 октября

ТАССвчера в 22:12

Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

News.ruвчера в 23:30

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей ЦБ, но позже 1 октября

ПРАЙМвчера в 22:53

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфаксвчера в 22:39

Сбербанк начал процесс подключения к Системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 22:12

Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

REGNUM01:27

Прокуратура разъясняет: установлены сроки подключения системно-значимых кредитных организаций и банков к сервису быстрых платежей

Online47.ruвчера в 18:53
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика

Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Авто

Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7

Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.
Драйв вчера в 12:34
Наука

Полоскание рта снизило пользу физических упражнений

Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.
Naked Science вчера в 08:03
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Политика

Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Политика

Захарова: США постоянно вмешиваются во внутренние дела Китая и России

США регулярно вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции

Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Армия и оружие

Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов

Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Политика

Собчак в Киеве рассказала, чей Крым

По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Экономика

Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом

Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика

Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Энергетика

«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Кино

Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 вчера в 13:16
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Политика

Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане

ТАСС вчера в 22:50
Технологии

В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook

В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.
REGNUM 01:03
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43
Экономика

Россияне стали меньше тратить на еду

В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Энергетика

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:40
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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