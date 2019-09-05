Сбербанк принял решение подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Политика Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".

Авто Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7 Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.

Наука Полоскание рта снизило пользу физических упражнений Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.

Политика Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией 29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.

Политика Захарова: США постоянно вмешиваются во внутренние дела Китая и России США регулярно вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Шоу-бизнес Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Шоу-бизнес Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.

Армия и оружие Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Экономика Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Энергетика «Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.

Армия и оружие До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Технологии В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Экономика Россияне стали меньше тратить на еду В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.