Экономика
News.ruГреф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей
Сбербанк принял решение подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Авто
Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7
Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.
Драйв вчера в 12:34
Наука
Полоскание рта снизило пользу физических упражнений
Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.
Naked Science вчера в 08:03
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Политика
Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией
29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах.
Известия 00:45
Политика
Захарова: США постоянно вмешиваются во внутренние дела Китая и России
США регулярно вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Экономика
Греф назвал странной идею о праве заемщиков выкупать долги с дисконтом
Глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке прокомментировал предложение Минэкономразвития по выкупу физическими лицами собственных долгов у банков с дисконтом.
РБК 01:26
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Энергетика
«Роснефть» предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 01:28
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 вчера в 13:16
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 пользователей соцсети Facebook. Об этом 5 сентября сообщил портал TechCrunch.
REGNUM 01:03
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Энергетика
Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:40