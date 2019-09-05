Экономика

News.ruNews.ruГреф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

Сбербанк принял решение подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
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Греф заявил, что Сбербанк не успевает подключиться к системе быстрых платежей в срок

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Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

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Rambler News Serviceвчера в 22:12

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей ЦБ, но позже 1 октября

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Online47.ruвчера в 18:53
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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