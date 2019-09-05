Сбербанк принял решение подключиться к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф на полях Восточного экономического форума.

Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к системе быстрых платежей

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