Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости17 марта в 10:36

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«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51
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Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Технологии

Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store

Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.
REGNUM 16:26
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
ФАН 18:34
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Культура

Пресс-конференция сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет онлайн

На пресс-конференции выступят генеральный директор телеканала «Россия 1» и продюсер Антон Златопольский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, режиссер Егор Анашкин, исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов.
Россия – Культура 06:00
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела 03:42
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 15:13
Происшествия

Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге

Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Газета.Ru 17:40
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Футбол

На футболиста ЦСКА Чалова претендуют три английских клуба

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов английских клубов. Об этом информирует Daily Mirror.
LiveResult.Ru 18 марта в 12:55
Здоровье

Подмосковные врачи получат доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которым устанавливаются размеры дополнительных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в связи с коронавирусом.
Москва 24 16:31
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
REGNUM 02:45
Общество

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария окончания пандемии

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал, что есть несколько вариантов того, как будут развиваться события из-за распространения коронавируса в мире.
РИА Новости 07:02
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Здоровье

Названы три первых симптома заболевания коронавирусом

Специалисты озвучили три первых основных признака заболевания коронавирусом.
Evo-rus.com 18 марта в 01:00
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 08:21
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Здоровье

FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Недвижимость.RU 16:45
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Motor 05:13
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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