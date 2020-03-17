Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости17 марта в 10:36

Подробнее о событии

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06
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Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru 17:05
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.
KM.ru 00:56
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Здоровье

В Саудовской Аравии начали лечить коронавирус лекарствами от малярии

Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
РИА Новости 16:59
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru 16:45
Авто

Универсалы Audi A6 Avant и Allroad сертифицированы для России

Обычная пятидверка получила двигатели 2.0 TFSI и 2.0 TDI (оба по 190 л.с. и оба в паре с семиступенчатым «роботом») и трёхлитровый V6 3.0 TDI (249 л.с.) с восьмидиапазонным «автоматом».
Драйв 11:59
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Инфорос вчера в 01:28
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Происшествия

Жительница Татарстана пойдет под суд за фейки о коронавирусе

Позднее женщина узнала, что ее сообщение разошлось по многим чатам. Тогда она пыталась доказать знакомым, что это была шутка.
Казань24 02:29
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

18 марта 2020 года в пять часов утра по московскому времени состоялась мировая премьера седана Hyundai Elantra нового поколения.
Evo-rus.com 01:38
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Газета.Ru 12:44
Здоровье

В Белоруссии увеличилось число заболевших коронавирусом

Общее число заболевших в мире превысило 244 тыс. человек, умерших — 10 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service 03:47
Армия и оружие

Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams

За надежность, простоту и доступность The National Interest даже образно называет Т-90 автоматом Калашникова среди российских танков.
Российская газета вчера в 10:00
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки

Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:47
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
Москва 24 вчера в 23:55
Футбол

УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
REGNUM 15:31
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 09:03
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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