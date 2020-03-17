Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости17 марта в 10:36

Подробнее о событии

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ruвчера в 05:47

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Ру18 марта в 13:01

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06
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Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Общество

Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.
РИА Новости 14:26
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
РИА Новости 15:49
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 07:04
Футбол

«Реал» передумал увольнять Зидана

Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
NewInform 08:12
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии

Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Bimru.ru вчера в 10:21
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель.
Ведомости 18 марта в 19:58
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
RT на русском 15:27
Общество

На Украине самая высокая смертность от COVID-19, но меньше всего тестов

По состоянию на утро пятницы, по оперативной сводке министерства охраны здоровья, на Украине зарегистрировано всего 26 случаев заражения COVID-19.
Российская газета 05:21
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Политика

США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 13:08
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившуюся в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Экономика

Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн

Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
ТАСС 15:57
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Финансы

В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 рублей за доллар

В российском Центробанке высказали мнение по поводу прогноза об обвале курса рубля до 100 рублей за доллар.
Lenta.ru 14:00
Общество

«Аэрофлот» полностью отказался от рекламы из-за пандемии

Из-за коронавируса авиакомпании пришлось отменить порядка 40% своих рейсов. «Аэрофлот» не раскрывает, сколько тратит на рекламу и маркетинг.
Sostav.ru 12:00
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv 15:01
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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