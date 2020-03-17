Коронавирус
Lenta.ruГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.
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с чего всё началось
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.Ведомости17 марта в 10:36
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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100
Фонтанка.Ру18 марта в 13:01
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Политика
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис
Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Футбол
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Испанский футбольный клуб Реал не будет увольнять главного тренера Зинедина Зидана, даже в случае, если команда не выиграет никаких трофеев по итогам сезона.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
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Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
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Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
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Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
Общество
На Украине самая высокая смертность от COVID-19, но меньше всего тестов
По состоянию на утро пятницы, по оперативной сводке министерства охраны здоровья, на Украине зарегистрировано всего 26 случаев заражения COVID-19.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Политика
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Политика
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Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
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В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
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Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Экономика
Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн
Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
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Банк России допустил повышение ключевой ставки
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Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Финансы
В Центробанке высказались о возможности обвала до 100 рублей за доллар
В российском Центробанке высказали мнение по поводу прогноза об обвале курса рубля до 100 рублей за доллар.
Общество
«Аэрофлот» полностью отказался от рекламы из-за пандемии
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.