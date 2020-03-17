Коронавирус
Lenta.ruГреф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.
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Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Здоровье
Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Политика
Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Политика
Евросоюз запретит въезд гражданам других стран
Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Энергетика
Цены на нефть продолжают падать
На фоне снижения цен на нефть рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Путин разрешил продавать лекарства в интернете из-за коронавируса
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об установке фиксированных предельных цен на лекарства и медицинские изделия в случае эпидемии, а президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными препаратами.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Общество
Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свое нежелание стать известным
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров заявил, что не хотел приобрести известность благодаря болезни.
Политика
Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса
Украина до 3 апреля закрыла границу с Крымом из-за угрозы распространения коронавируса.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Заседание прошло в формате видеоконференции из-за коронавируса.
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Общество
В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов
Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
Испытания вакцины от коронавируса начались в США
Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.