Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Здоровье Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.

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Политика Евросоюз запретит въезд гражданам других стран Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.

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Общество В Европе не осталось стран без коронавируса Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.

Политика Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

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Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross «АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.

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Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

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