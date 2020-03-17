Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

с чего всё началось

По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий». В этом случае нефть может подешеветь до 20 долларов за баррель, а курс доллара — подняться выше отметки в 100 рублей.

Греф не исключил рост доллара до 100 рублей

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