Коронавирус
НТВГреф не исключил рост доллара до 100 рублей
По словам Грефа, экстремальный сценарий предусматривает «макроэкономические сдвиги с временными разрывами производственных цепочек и остановкой части предприятий». В этом случае нефть может подешеветь до 20 долларов за баррель, а курс доллара — подняться выше отметки в 100 рублей.
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с чего всё началось
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.Ведомости17 марта в 10:36
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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100
Фонтанка.Рувчера в 13:01
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