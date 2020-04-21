Экономика

Lenta.ruLenta.ruГреф рассказал о готовности Сбербанка к падению цен на нефть до нуля

Герман Греф заявил, что Сбербанк был готов к падению цен на нефть до нуля на фоне пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
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Герман Греф
Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае Сбербанк сохранял свою прибыльность. И конечно же, нам не нужно в этом варианте помощи со стороны государства. Слава Богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы.
— Герман Греф, российский государственный деятельВедомости 10:38

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