Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС рассказал о возможном курсе рубля к концу 2020 года.

Греф рассказал о прогнозе по курсу рубля до конца года

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