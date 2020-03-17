Коронавирус

РБКРБКГреф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости17 марта в 10:36

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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Рувчера в 13:01

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

Сбербанк не исключает сценария с долларом по 100 руб. и нефтью — по $20

Коммерсантъ17 марта в 11:29

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51
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Происшествия

Минздрав уточнил ситуацию с первым случаем коронавируса в Новосибирске

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Новосибирской области вчера, 18 марта.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 22:43
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.
Военное дело 03:27
Авто

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
За рулем 17 марта в 23:27
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Коммерсантъ вчера в 02:23
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться

Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Росбалт 03:31
Армия и оружие

В России сегодня отмечают День моряка-подводника

День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 23:13
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
RuNews24.ru 04:00
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
РБК 03:40
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Технологии

К тестированию сетей 5G приступят в России

Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Русская Планета вчера в 20:01
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Политика

Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам

Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
News.ru 03:05
Происшествия

Полковников из ФСБ арестовали окончательно

Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости вчера в 03:03
Общество

Ургант высмеял ажиотажный спрос на туалетную бумагу из-за коронавируса

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» пошутил над людьми, скупающими туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса.
БИЗНЕС Online 00:46
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Финансы

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
Эхо Москвы вчера в 12:31
Гаджеты

Смартфон Redmi K30 Pro получит экран 60 Гц

Руководители Xiaomi и Redmi Ван Тенг Томас и Лу Вейбинг подтвердили, что смартфон Redmi K30 Pro получит дисплей с частотой обновления всего 60 Гц, несмотря на слухи о 90-герцевом дисплее.
Megaobzor.com вчера в 16:58
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая.
Чемпионат 03:41
Общество

В России у 22 тысяч человек подозревают коронавирус

Более 22 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
URA.Ru 02:28
Финансы

Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 03:53
Общество

Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости вчера в 18:42
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