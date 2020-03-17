Коронавирус
РБКГреф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.Ведомости17 марта в 10:36
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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100
Фонтанка.Рувчера в 13:01
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Происшествия
Минздрав уточнил ситуацию с первым случаем коронавируса в Новосибирске
Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Новосибирской области вчера, 18 марта.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Бывший командир подчеркнул, что у Соединенных Штатов не получилось отследить российскую подводную лодку из-за привлечения сил флота, грамотного использования возможностей субмарины, а также специального маневрирования.
Авто
Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Общество
Каникулы в школах продлятся до 12 апреля из-за коронавируса
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта до 12 апреля из-за распространения коронавируса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона может не состояться
Места проведения лишился турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
В России сегодня отмечают День моряка-подводника
День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теи, кто называет его царем.
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Технологии
К тестированию сетей 5G приступят в России
Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Политика
Путин заявил, что больше всего доверяет простым россиянам
Президент РФ Владимир Путин сказал, что мнения обычных россиян и их настроения являются для него самым достоверным источником информации.
Происшествия
Полковников из ФСБ арестовали окончательно
Во всех трех заседаниях было заявлено, что уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, с ними осталось провести отдельные следственные действия — в частности, получив ответы на ранее отправленные запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Общество
Ургант высмеял ажиотажный спрос на туалетную бумагу из-за коронавируса
Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» пошутил над людьми, скупающими туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах
Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro получит экран 60 Гц
Руководители Xiaomi и Redmi Ван Тенг Томас и Лу Вейбинг подтвердили, что смартфон Redmi K30 Pro получит дисплей с частотой обновления всего 60 Гц, несмотря на слухи о 90-герцевом дисплее.
Футбол
Чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая.
Общество
В России у 22 тысяч человек подозревают коронавирус
Более 22 тысяч россиян находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Финансы
Доллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
Происшествия
В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
Общество
Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.