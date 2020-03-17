Коронавирус

РБКРБКГреф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости17 марта в 10:36

Подробнее о событии

«Сильнейший удар»: аналитик считает реальным худший сценарий для экономики

News.ru05:47

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Ведомости17 марта в 10:36

Греф рассказал о «самом жестком сценарии» кризиса в России

РИА Новости17 марта в 20:01

Сбербанк допустил сценарий, при котором доллар будет стоить 100 рублей

URA.Ru17 марта в 11:54

«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100

Фонтанка.Рувчера в 13:01

Греф не увидел серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Известия17 марта в 09:06

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

РБК17 марта в 08:51
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Происшествия

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Газета.Ru 06:37
Политика

Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Газета.Ru 06:22
Энергетика

США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»

Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Lenta.ru 06:02
Здоровье

В России удалось секвенировать полный геном коронавируса

Газета.Ru 06:32
Культура

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
TV BRICS 17 марта в 08:23
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 12:56
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru 17 марта в 05:12
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски

Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
REGNUM вчера в 07:15
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество

На два года может затянуться пандемия коронавируса

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер пояснил, почему СМИ неверно объяснили его заявление о сроке борьбы мира с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
Live24 вчера в 10:31
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Происшествия

В Великих Луках задержали и отправили на карантин китайского туриста

Полицейские города на Ловати задержали, а затем отправили на карантин китайского туриста, который путешествовал по Европе.
Московский Комсомолец Псков 02:05
Армия и оружие

Коалиция США в Ираке начала покидать некоторые военные базы

Согласно сообщению, возглавляемая США коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", в ближайшие дни покинет иракскую базу "Аль-Каим".
Военное обозрение вчера в 04:28
Здоровье

Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае

Обзор газет 04:40
Армия и оружие

В Муроме отметят День моряка-подводника

ГТРК Владимир 01:22
Наука

Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови

Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Shraibikus News 04:57
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

Российские знаменитости решили не оставаться в стороне от происходящего и присоединились к флешмобу #мойдодырчеллендж в Instagram.
ФедералПресс 04:46
Происшествия

В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу в Иваново, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 06:05
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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