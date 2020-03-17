Коронавирус
РБКГреф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.Ведомости17 марта в 10:36
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«Главное, чтобы производство товаров не встало». Что для России будет означать доллар по 100
Фонтанка.Рувчера в 13:01
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Происшествия
Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Политика
Советник Трампа возглавит делегацию США на Параде Победы в Москве
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на Параде Победы в Москве, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американского посла Джона Салливана.
Энергетика
США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти
Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3 «тупостью»
Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил, почему его компания долгое время не выпускала игры серии Half-Life.
Культура
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки
Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Экономика
Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть
Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Здоровье
Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети
Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски
Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
На два года может затянуться пандемия коронавируса
Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер пояснил, почему СМИ неверно объяснили его заявление о сроке борьбы мира с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Происшествия
В Великих Луках задержали и отправили на карантин китайского туриста
Полицейские города на Ловати задержали, а затем отправили на карантин китайского туриста, который путешествовал по Европе.
Армия и оружие
Коалиция США в Ираке начала покидать некоторые военные базы
Согласно сообщению, возглавляемая США коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", в ближайшие дни покинет иракскую базу "Аль-Каим".
Здоровье
Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае
Армия и оружие
В Муроме отметят День моряка-подводника
Наука
Коронавирусом чаще болеют люди со второй группой крови
Как оказалось, среди пациентов со II группой крови зараженных было 37,75%.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Шоу-бизнес
Звезды российского шоу-бизнеса запустили флешмоб #мойдодырчеллендж
Российские знаменитости решили не оставаться в стороне от происходящего и присоединились к флешмобу #мойдодырчеллендж в Instagram.
Происшествия
В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу в Иваново, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства.