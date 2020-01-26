Экономика
РИА НовостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Происшествия
В Нижневартовске стрельба из автомата закончилась погромом в кафе
Политика
Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы
Как рассказали опрошенные «Известиями» депутаты ПАСЕ, ее основной темой станет санкционный механизм СЕ.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Воробьев пообещал найти работу бросившему в Шереметьево детей мужчине
Происшествия
На борту самолёта в Хабаровске не нашли следов взрывного устройства
Специалисты не нашли на борту самолёта, вынужденного прервать полёт и вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о минировании, следов какого-либо взрывного устройства.
Общество
Более 10% россиян заявили о недоверии к искусственному интеллекту
Большинство россиян (75% респондентов) знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), но только 29% из них понимают ее суть.
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона.
Финансы
Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России
Инвесторы стали избавляться от рисковых активов на фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, что привело к падению индексов российского фондового рынка и курса рубля, пишет РБК.
Происшествия
Легенда баскетбола Коби Брайант погиб при падении вертолета
В результате погиб Коби Брайант, а также ещё восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре - девочка тоже играла в баскетбол и именно на её тренировку направлялись пассажиры вертолёта.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Происшествия
Жительница Ставрополья продала новорождённую дочь за 440 тысяч рублей
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 53 копейки, евро — на 48 копеек
Официальный курс евро, установленный ЦБ на вторник, повысился на 48,51 копейки (до 68,77 рубля), курс доллара — на 53,49 копейки (до 62,338 рубля), следует из данных Банка России.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса
Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Происшествия
В Приморье прибывшую из Китая россиянку проверяют на коронавирус
Россиянка, прибывшая в Приморье из Шанхая, госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Политика
В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии
Кремль знаком со всеми эпизодами, в которых участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, и с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок пока давать не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Экономика
Три особые экономические зоны хотят создать в Краснодарском крае
Создание трёх особых экономических зон запланировано в Краснодарском крае, власти региона готовят заявку в министерство экономического развития Российской Федерации.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу возможности заразиться новым типом коронавируса через предметы, в частности через посылки из Китая.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.