Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Финансы

Официальный курс доллара вырос на 53 копейки, евро — на 48 копеек

Официальный курс евро, установленный ЦБ на вторник, повысился на 48,51 копейки (до 68,77 рубля), курс доллара — на 53,49 копейки (до 62,338 рубля), следует из данных Банка России.
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По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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