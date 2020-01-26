Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

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Финансы Эпидемия коронавируса ускорила падение фондового рынка России Инвесторы стали избавляться от рисковых активов на фоне эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, что привело к падению индексов российского фондового рынка и курса рубля, пишет РБК.

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Общество Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.

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Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

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