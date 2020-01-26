Экономика
REGNUMГреф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения
«Зависит все от объема накоплений», — отметил Греф. Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.
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Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом
Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Общество
SCMP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80
По данным китайских СМИ, количество жертв пневмонии нового типа в стране увеличилось до 80, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Минздрава страны.
Происшествия
Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове
Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
Шоу-бизнес
Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать
Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»
Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса в России, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Армия и оружие
У новых украинских БТР появились трещины
Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Экономика
Вторичное жилье не выходит из спячки
Самый выраженный рост цен в январе аналитики ЦИАН отмечают в Нижнем Новгороде, где вторичное жилье за месяц подорожало на 1,9%, до 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 8,8%.
Шоу-бизнес
Три подбородка и много морщин: как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко
Многие фанаты заметили, что Кравченко значительно набрала вес. У артистки можно увидеть три подбородка и очень много морщин.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Футбол
АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса»
Афинский АЕК на своем поле сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 21-го тура чемпионата Греции.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Культура
Тейлор Свифт отказалась выступать на оскандалившейся премии «Грэмми»
30-летняя Тейлор Свифт, которая должна была выступить на награждении, отказалась от своего участия.
Экономика
«Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin
Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.