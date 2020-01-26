Экономика

REGNUMREGNUMГреф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

«Зависит все от объема накоплений», — отметил Греф. Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское руководство высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа.
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Экономисты согласились с Грефом, который посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru08:46

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РБК06:34

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ06:31

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

Lenta.ru06:33

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Вести.Ru05:52

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

РИА Новости05:44

Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08
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Общество

В администрации Читы вновь заявили о жалобах на городские маршрутки

Zab.RU 19:02
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Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
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По данным китайских СМИ, количество жертв пневмонии нового типа в стране увеличилось до 80, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Минздрава страны.
Газета.Ru 18:51
Происшествия

Убитую женщину нашли под снегом напротив кладбища в Быкове

Убитую 45-летнюю женщину нашли 22 января под снегом на улице Красноармейской напротив кладбища в селе Быков Долинского района.
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Шоу-бизнес

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Глава семейства — Михаил Сергеевич — позирует совсем по-домашнему, без привычных очков и шляпы.
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Здоровье

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
РБК 05:54
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
REGNUM 13:08
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса в России, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 19:19
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
РБК 07:48
Армия и оружие

У новых украинских БТР появились трещины

Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Аргументы недели вчера в 10:31
Экономика

Вторичное жилье не выходит из спячки

Самый выраженный рост цен в январе аналитики ЦИАН отмечают в Нижнем Новгороде, где вторичное жилье за месяц подорожало на 1,9%, до 73,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 8,8%.
Коммерсантъ 02:07
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Три подбородка и много морщин: как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко

Многие фанаты заметили, что Кравченко значительно набрала вес. У артистки можно увидеть три подбородка и очень много морщин.
Donday.ru 12:57
Футбол

Мадридский «Реал» вернул себе лидерство в Ла Лиге

ГЛАС.RU 17:12
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
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Общество

Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно

Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
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Футбол

АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса»

Афинский АЕК на своем поле сыграл вничью с «Олимпиакосом» в матче 21-го тура чемпионата Греции.
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Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
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Комличенко стал игроком московского «Динамо»

РИА Новости вчера в 12:50
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Тейлор Свифт отказалась выступать на оскандалившейся премии «Грэмми»

30-летняя Тейлор Свифт, которая должна была выступить на награждении, отказалась от своего участия.
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Экономика

«Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin

Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.
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Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
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Герман Греф
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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