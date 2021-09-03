Зеленский пообещал американскому бизнесу выгодные условия для инвестиций в IT-сектор

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сан-Франциско во время своего визита в США призвал ведущих инвесторов и венчурные фонды активно сотрудничать с Украиной, а также заверил в предоставлении выгодных условий для инвестиций в цифровую индустрию.