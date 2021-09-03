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Греф счел, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи

Повышенные комиссии при оплате картами международных платежных систем, введенные Wildberries, вряд ли продержатся, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Экономика сегодня
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay.
РИА Новости
В итоге Visa и Mastercard написали письма в банки-эквайеры Wildberries и пригрозили крупными штрафами из-за введения комиссий в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard.
Retailer.ru
Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу.
Финмаркет

Подробнее о событии

Греф счел, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи
Интерфакс09:00
Греф предсказал скорую отмену допкомиссий при оплате в Wildberries
Компания09:45
Греф призвал пересмотреть Wildberries свое решение по поводу комиссий при оплате товаров через Visa и Mastercard
Retailer.ru09:09
Глава Сбербанка считает, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи
Фонтанка.Ру11:36
Греф предрек скорую отмену допкомиссий при оплате в Wildberries
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