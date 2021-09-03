Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay.
Доходность казначейских облигаций США взлетела в пятницу на опасениях роста инфляции, в то время как фондовые рынки подскочили на более низком, чем ожидалось, уровне, когда Федеральная резервная система начала сокращать поддержку экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сан-Франциско во время своего визита в США призвал ведущих инвесторов и венчурные фонды активно сотрудничать с Украиной, а также заверил в предоставлении выгодных условий для инвестиций в цифровую индустрию.
По сведениям издания биотехнологической отрасли Endpoints News, руководители отдела вакцин уходят, поскольку они недовольны тем, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и их консультативный комитет участвуют в принятии решений, которые, по их мнению, должны приниматься FDA.