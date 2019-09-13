Экономика

ТАССТАССГреф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

ТАСС04:07

Греф объяснил, почему национальные проекты «не дадут искомого результата»

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Греф: нацпроекты не дадут искомого результата

Коммерсантъ05:25

Греф выступил против нацпроектов

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Греф раскритиковал национальные проекты

Национальная служба новостей08:56

Греф не верит в нацпроекты

Росбалт08:38

Греф раскритиковал нацпроекты и призвал не увеличивать на них расходы

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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