Экономика

ТАССТАССГреф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

ТАСС13 сентября в 04:07

Греф объяснил, почему национальные проекты «не дадут искомого результата»

REGNUM13 сентября в 03:45

Греф: нацпроекты не дадут искомого результата

Коммерсантъ13 сентября в 05:25

Греф выступил против нацпроектов

Ведомости13 сентября в 05:48

«Греф не представляет себе, что такое благо народа»: Вассерман объяснил, какие ложные теории загубили на корню нацпроекты

Царьград13 сентября в 10:01

Греф заявил, что не верит в нацпроекты : «Они не дадут результата!»

БИЗНЕС Online13 сентября в 04:17

Греф раскритиковал национальные проекты

Национальная служба новостей13 сентября в 08:56
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Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
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«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.
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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
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Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
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Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пятый канал 04:41
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 13 сентября в 01:34
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Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома

Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома.
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Ксения Собчак показала подарки со свадьбы

Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
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Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры

Газета DAILY вчера в 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 11:50
Политика

Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным

Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен сообщил, что общается с президентом РФ Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
Интерфакс 09:25
Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

РБК 10:06
Происшествия

В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Религия

Патриарх Кирилл поздравил по телефону главу «Русского экзархата»

Патриарх Кирилл поговорил по телефону с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

RT на русском 11:27
Политика

Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток вчера в 07:01
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Названы ключевые особенности нового российского корвета «Меркурий»

Expert.ru 11:42
Здоровье

Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком

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Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
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Гаджеты

Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT протестировало смартфоны и составило рейтинг телефонов на сентябрь 2019 года.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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