Экономика
The Moscow PostГреф считает, что ставки по ипотеке будут снижаться
Передает корреспондент The Moscow Post. В интервью телеканалу "Россия 24" глава Сбербанка высказал мнение, что ставки по ипотеке, вероятнее всего, будут снижаться. Герман Греф отметил, что если инфляция будет снижаться, то и ставки будут падать.
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Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Футбол
Игроки «Ростова» жаждут попасть в еврокубки
Игроки футбольного клуба «Ростов» намерены попасть в еврокубки. Об этом заявил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков.
Экономика
Микрозаймы настраиваются на онлайн
По данным исследования аналитического центра МФК "Робот Займер" (есть в распоряжении "Ъ"), к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб. К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% в следующем году.
Политика
В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США
Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать».
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Гаджеты
Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Здоровье
«Доступные поликлиники» Сахалинской области получили почетные знаки
"Доступные поликлиники" Сахалинской области получили почетные знаки.
Общество
Синоптики назвали причину аномальной погоды в России
Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщили "Метеовести".
Происшествия
Тракторист признался, зачем сбросил трупы в колодец в Новой Москве
По данным СМИ, мужчина нанес мужчине и женщине телесные ранения, несовместимые с жизнью, после чего сбросил их тела в колодец, чтобы скрыть следы преступления.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Общество
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Авто
Kia назвала стоимость кроссовера Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Политика
Германия ответит на санкции США после анализа последствий
Отмечается, что реакция на американские санкции против газопровода последует после детального анализа возможных последствий принятого в США закона.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»
Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Хоккей
«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»
«Ак Барс» 23 декабря впервые сыграет матч КХЛ в Давосе.