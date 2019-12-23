Экономика

The Moscow PostThe Moscow PostГреф считает, что ставки по ипотеке будут снижаться

Передает корреспондент The Moscow Post. В интервью телеканалу "Россия 24" глава Сбербанка высказал мнение, что ставки по ипотеке, вероятнее всего, будут снижаться. Герман Греф отметил, что если инфляция будет снижаться, то и ставки будут падать.
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