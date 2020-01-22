Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

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Общество Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске республики Дагестан посчитало нецелесообразным оставлять для женщин отдельные для посещения дни в самом большом бассейне на Северном Кавказе, поскольку на практике в такие дни посетителей практически не было, сообщает спорткомплекс.

Здоровье В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса По словам чиновника, сдерживать распространение вируса станет сложнее, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае ожидается рост пассажиропотока и перемещения людей по стране.

Политика Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

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Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

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Общество Известным российским комиком заинтересовалась полиция Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Политика Либертарианцы отозвали заявку на митинг 1 февраля в Москве Представители незарегистрированной Либертарианской партии России отозвали заявку на митинг 1 февраля против конституционной реформы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь лидера партии Михаила Светова Александр Гуд.

Гаджеты Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone SE 2 – многие называют его девятым iPhone – в феврале.