Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC.

с чего всё началось

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Происшествия Школьника засосало в слив в московском аквапарке Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.

Политика Путин призвал не растягивать время при реализации послания Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, оно не должно быть "резиновым".

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

Общество Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.

Происшествия Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.

Политика Мишустин поставил задачи новому кабинету министров Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.

Политика Сформирован новый состав Правительства РФ Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд указов о назначении новых министров в правительство страны.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.