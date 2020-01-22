Экономика
КоммерсантъГреф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC.ТАСС00:45
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