Экономика
КоммерсантъГреф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC.ТАСС00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Космос
Индия отправит в космос «божественного» робота-женщину
Ранее посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором".
Здоровье
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Армия и оружие
Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе
На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Армия и оружие
Сергей Шойгу посетил строящийся храм ВС России в парке «Патриот»
Министр обороны России Сергей Шойгу снова посетил парк «Патриот» и проверил, как продвигается строительство главного храма Вооруженных сил.
Политика
Трамп хотел публично объявить о приглашении Путина в США
Весной 2018 года президент США Дональд Трамп потребовал от сотрудников своего аппарата публично объявить о приглашении президента России Владимира Путина в Вашингтон.
Футбол
Эриксен попросил «Тоттенхэм» о трансфере в «Интер»
Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в переговорах с руководством клуба заявил о желании перейти в «Интер» до конца нынешнего трансферного окна.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Политика
Совфед назначил Игоря Краснова на пост Генпрокурора РФ
Игорь Краснов сменил Юрия Чайку на посту Генерального прокурора РФ.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Общество
Путин объяснил, как получить выплаты на детей от трех до семи лет
Президент России Владимир Путин объяснил алгоритм действий при получении выплат на детей от трех до семи лет включительно.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Во втором тайме забивали Азмун (трижды), Осорио и Дриусси. Кокорин, кажется, набрал неплохие кондиции, как считают многочисленные эксперты.
Шоу-бизнес
София Ротару выступила на юбилее жены российского олигарха
Накануне Ротару выступила на юбилее супруги российского олигарха Самвела Карапетяна, который является владельцем группы компаний «Ташир».
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Происшествия
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили журналистам судом
Адвокаты принца Гарри и Меган Маркл предупредили прессу о запрете вмешательства в личную жизнь пары и пригрозили журналистам судебными разбирательствами.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Авто
Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуировали в Москве
Автомобили марок Volkswagen и Kia чаще всего эвакуировали в 2019 году в Москве за нарушение правил парковки.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.