Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
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Греф считает, что Россия может достичь темпов роста ВВП выше среднемировых

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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