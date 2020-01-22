Экономика
КоммерсантъГреф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Здоровье
В России зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
На третьей неделе 2020 года в России зафиксировали низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Спорт
Цзюй Вэньцзюнь вышла вперед в матче с Горячкиной за шахматную корону
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко
Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения РФ. Он сменит на этом посту теперь уже экс-главу ведомства Веронику Скворцову.
Политика
Объявлен состав кабинета министров правительства РФ
Во вторник, 21 января, объявлен состав кабинета министров в новом правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Политика
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Экономика
Американские санкции стимулировали экспорт российской нефти
Хотя США ввели санкции против России, их санкции против других стран помогли России нарастить экспорт нефти в физическом выражении в 2019 году, сообщило Минэкономразвития.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников
В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Президентом Греции впервые избрана женщина
На этой неделе премьер-министр Греции в обращении к народу выдвинул на должность президента председателя Верховного суда Екатерину Сакелларопулу.
Происшествия
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
"Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны", - сказал он.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Авто
Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных авто
В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку автомобилей отечественных и немецких марок.
Финансы
Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 62 рубля по паре с долларом, считает аналитик.
Общество
Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Происшествия
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков
В Корсаковском районе Сахалинской области продолжается операция по спасению рыбаков с дрейфующей у берега льдины, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».