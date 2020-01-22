Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГреф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Греф считает, что у России есть шанс улучшить экономическую политику

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC.
ТАСС00:45

Подробнее о событии

Экономике России предсказали рост выше китайского

Lenta.ru03:12

Депутат Госдумы Аксаков назвал основные условия для роста экономики России

iReactor07:02

Греф порассуждал об «историческом шансе» России

Росбалт04:53

Наследие Грефа мешает РФ достичь высоких темпов роста – Михаил Хазин

REGNUM09:30

Греф посулил России экономический рост выше среднемирового уровня

Ридус02:03

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Коммерсантъ01:49

Греф считает, что у России есть шанс улучшить экономическую политику

ТАСС00:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.
Чемпионат 16:23
Наука

Черная стекловидная масса на месте гибели Помпей оказалась остатками мозга

N+1 15:00
Культура

Мальчик из Барнаула принял участие в шоу талантов на Первом канале

В программе «Лучше всех», которая выходит на Первом канале, принял участие шестилетний Миша Георгиев из Барнаула.
Московский Комсомолец 20 января в 23:40
Политика

Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.
РБК 03:37
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости 06:00
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

РИА Новости Крым 11:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
Здоровье

В Южно-Сахалинске проводят медосмотры школьников

С 15 января в образовательных организациях областного центра начались профилактические медицинские осмотры детей 2012, 2013 годов рождения, посещающих детские сады, а также школьников 2006, 2007, 2010 годов рождения.
Сахалин.Инфо 17:43
Происшествия

Микроавтобус изменился до неузнаваемости после ДТП перед Долинском

В ночном ДТП перед Долинском поучаствовали микроавтобус и грузовик.
Сахалин.Инфо 15:18
Хоккей

Артемий Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

РИА Новости 00:36
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче АПЛ

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли".
Газета.Ru 17:33
Гаджеты

Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое

В Китае инсайдеры смогли сфотографировать Galaxy Z, который может складываться втрое.
Профиль 20 января в 13:16
Политика

Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 18:08
Общество

Жителям китайского Уханя запретят покидать город из-за коронавируса

Власти Китая утром в четверг, 23 января, введут временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Вечерняя Москва 14:37
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости 16:31
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Известия 13:52
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия 16:40
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян

Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
StarHit.ru 08:00
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Культура

Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино

Российская газета вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor 16:32
Игры

Серия Half-Life стала временно бесплатной в Steam

Inc-news.ru вчера в 18:56
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК 09:04
Общество

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

В законопроекте, предложенном удмуртскими законодателями, сказано, что в целях смягчения последствий пенсионной реформы, по предложению президента России Владимира Путина, для многодетных матерей, родивших 3 и 4 ребенка, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
REGNUM 13:56
Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Lenta.ru 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное