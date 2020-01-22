Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC.

с чего всё началось

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Футбол ВЭБ начал переговоры о продаже ЦСКА Первый заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев рассказал о стартовавших переговорах с инвесторами по продаже компанией своего пакета акций московского ЦСКА.

Политика Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС. Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов.

Здоровье В Южно-Сахалинске проводят медосмотры школьников С 15 января в образовательных организациях областного центра начались профилактические медицинские осмотры детей 2012, 2013 годов рождения, посещающих детские сады, а также школьников 2006, 2007, 2010 годов рождения.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Жителям китайского Уханя запретят покидать город из-за коронавируса Власти Китая утром в четверг, 23 января, введут временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Политика В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Политика Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.