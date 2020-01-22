Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть исторический шанс улучшить экономическую политику и достичь темпов роста ВВП выше среднемировых. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу CNBC.

с чего всё началось

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Кино Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.

Политика Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.

Происшествия Дело трансгендерной женщины Мишель из Брянска вернули на пересмотр Районный суд в Брянске в ноябре прошлого года признал Мишель виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних и приговорил ее к трем годам колонии.

Политика Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.

Кино Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.

Общество Депутаты Читы планируют направить Осипову предложения по сокращению смога в городе Депутаты городской думы Читы разработали предложения по снижению смога и планируют направить их губернатору Забайкальского края Александру Осипову, сообщил 23 января во время заседания комитета жилищно-коммунального хозяйства заместитель председателя Максим Аршинов.

Музыка Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020» Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.

Политика Чубаров назвал дату марша на Крым Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.

Технологии Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак «Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.