Экономика

ФАНФАНГреф считает, что в России надо будет ввести прогрессивный НДФЛ

Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в России придется с течением времени ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц – НДФЛ. Однако он отметил, что при этом важно не пересекать границы приемлемого.
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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАСС13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

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Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

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Греф выступил за введение прогрессивного НДФЛ

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Красная весна15:49

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