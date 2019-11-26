Экономика
ФАНГреф считает, что в России надо будет ввести прогрессивный НДФЛ
Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в России придется с течением времени ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц – НДФЛ. Однако он отметил, что при этом важно не пересекать границы приемлемого.
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Культура
Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском
Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Происшествия
Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Происшествия
Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Наука
Создано оружие против бактерий, устойчивых к антибиотикам
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Политика
Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Все пенальти в матче ФК «Ростов» против «Динамо» обоснованы, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Культура
«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма про Умку
Вторая часть мультфильма про Умку — «Умка ищет друга» — вышла в 1970-м году.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Спорт
В администрацию Путина срочно вызваны главы спортивных федераций
Главы спортивных федераций в России срочно вызваны в администрацию президента РФ из-за возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA).
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.