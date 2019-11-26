Экономика

ФАНФАНГреф считает, что в России надо будет ввести прогрессивный НДФЛ

Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что в России придется с течением времени ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц – НДФЛ. Однако он отметил, что при этом важно не пересекать границы приемлемого.
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с чего всё началось

Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:22

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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАССвчера в 13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Известиявчера в 14:31

Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

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ГЛАС.RUвчера в 15:26

Экономист Делягин заявил о необходимости прогрессивного налога в РФ

REGNUM02:39

Греф готов платить «налог на богатых» в размере 20—50 процентов

Аргументы неделивчера в 14:48

Главное осторожно, незаметно. Греф допустил рост НДФЛ для богатых в 4 раза

Красная веснавчера в 15:49
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
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В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Политика

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

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Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:58
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Общество

Twitter проведет масштабную чистку учетных записей в декабре

В Twitter не рассказали, когда именно будут доступны очищенные пользовательские имена, однако в компании отметили, что процесс удаления учетных записей займет несколько месяцев.
Известия 01:59
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM 25 ноября в 22:54
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

Ведомости 01:38
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 25 ноября в 15:19
Происшествия

Двое детей погибли при отравлении неизвестным веществом в Симферополе

По данным ведомства, жительница Железнодорожного района вызвала скорую помощь после того, как ее детям стало плохо.
РЕН ТВ вчера в 15:08
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией

Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
REGNUM 01:32
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

REGNUM 01:51
Политика

К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Аргументы недели вчера в 04:59
Авто

В России дорожают подержанные автомобили

В России дорожают не только новые, но и подержанные автомобили: их средняя стоимость, по данным «Авто.ру», в третьем квартале 2019 года выросла на 1,4% до 567 тыс. рублей.
Автоновости дня 02:02
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Хоккей

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
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Европейцы обсуждают планы по освоению космоса на ближайшую «пятилетку»

По последним данным, наибольшие объёмы финансирования в следующую "пятилетку" планируется направить на поддержание и развитие европейской спутниковой группировки.
Военное обозрение 02:47
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«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков

На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру".
Москва 24 вчера в 15:30
Армия и оружие

Израильские военные заявили о новом ракетном пуске из сектора Газа

REGNUM 25 ноября в 12:22
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Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс вчера в 07:56
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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