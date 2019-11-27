Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

с чего всё началось

Российские вузы нуждаются в реформе, поскольку они совершенно оторваны от запроса будущих работодателей, которые вынуждены в настоящее время создавать собственные программы обучения для новых сотрудников, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

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