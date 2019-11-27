Общество
ПРАЙМГреф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе
Российские вузы нуждаются в реформе, поскольку они совершенно оторваны от запроса будущих работодателей, которые вынуждены в настоящее время создавать собственные программы обучения для новых сотрудников, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".ТАССвчера в 13:38
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Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Космос
Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Происшествия
27 российских туристов госпитализированы после ДТП в Доминикане
Туристический оператор Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие российские туристы в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, сообщил, что по меньшей мере 27 человек получают медицинскую помощь в больницах страны.
Киберспорт
CaspeRRR: «Не понимаю, почему эту игру не назвали Dota 3»
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Армия и оружие
Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли авиаудары по военным целям ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по военным объектам движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа.
Экономика
Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы
Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Общество
Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу
В сентябре 2019 года о желании переехать за границу на постоянное место жительства заявили 53% молодых людей этой возрастной категории (в 2014 году было лишь 22%).Аналогичные ответы дали и представители других возрастных групп.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Популярный внедорожник Chevrolet Niva следующей генерации может лишиться значка марки "Chevrolet" и, скорее всего, выйдет под другим брендом.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe от Landwind
Цена Landwind Fengrong в базовой комплектации в Китае - всего 79900 юаней (724000 рублей), это в три раза дешевле, чем просят за оригинальный Hyundai Santa Fe 2019-го модельного года.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Экономика
Чиновники разработали условия допуска частных компаний на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Футбол
Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).