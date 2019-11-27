Общество

ПРАЙМПРАЙМГреф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

Российские вузы нуждаются в реформе, поскольку они совершенно оторваны от запроса будущих работодателей, которые вынуждены в настоящее время создавать собственные программы обучения для новых сотрудников, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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с чего всё началось

Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:38

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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

ТАССвчера в 13:38

Греф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

ПРАЙМвчера в 14:05

Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

Lenta.ruвчера в 17:08

«Работодателю что-то надо, пусть сам и оплачивает свои кадры»: Идею Грефа о реформировании вузов раскритиковали в Сети

Царьградвчера в 18:59

Греф считает, что нацпроекты не смогут обеспечить рост экономики России

ГЛАС.RUвчера в 13:55

Греф заявил о необходимости «привязывать» ВУЗы к работодателям

Красная веснавчера в 16:03

Греф: вузы нуждаются в реформе

Накануне.Ruвчера в 19:08
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Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 25 ноября в 01:41
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru вчера в 09:21
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

RT на русском 00:52
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Газета.Ru 00:53
Авто

К выходу готовится новый Nissan X-Trail

Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.
Автоновости дня 25 ноября в 05:25
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Политика

В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР

Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.
REGNUM вчера в 20:47
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Армия и оружие

Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России

26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.
Известия 00:23
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
РИА Новости вчера в 14:29
Происшествия

В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом

На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
Говорит Москва вчера в 13:27
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45
Хоккей

Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме

Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Чемпионат вчера в 23:21
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Специалисты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России.
iReactor вчера в 23:15
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Футбол

Влашич забил лучший гол ноября в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола ноября в РПЛ.
Матч ТВ 01:16
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 25 ноября в 19:37
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Спорт

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу

Нева Спорт 01:00
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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