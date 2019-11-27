Общество
ПРАЙМГреф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе
Российские вузы нуждаются в реформе, поскольку они совершенно оторваны от запроса будущих работодателей, которые вынуждены в настоящее время создавать собственные программы обучения для новых сотрудников, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".ТАССвчера в 13:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Авто
К выходу готовится новый Nissan X-Trail
Японский автопроизводитель Nissan готовит к дебюту новое поколение кроссовера Nissan X-Trail, не обновлявшегося ещё с 2013 года.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Политика
В Чехии завели уголовные дела на руководителей ЧССР
Правоохранительные органы Чехии завели уголовное дело на генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша, премьер-министра ЧССР Любомира Штроугала и главу чехословацкого МВД Вратислава Вайнера, передает «Чешское радио» со ссылкой на официального представителя прокуратуры республики Яна Лелека.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Армия и оружие
Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России
26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
Происшествия
В Крыму двое детей умерли после отравления неизвестным веществом
На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Хоккей
Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме
Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Общество
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Специалисты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Футбол
Влашич забил лучший гол ноября в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола ноября в РПЛ.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.