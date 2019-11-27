Общество
ТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования
Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".ТАСС13:38
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Космос
Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна
Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Авто
Компания GAC обновила флагманский седан GA8
Китайский автоконцерн GAC Motor представил на автосалоне в Гуанчжоу обновленный седан Trumpchi GA8.
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали два ракетных пуска из сектора Газа
Израильская армия зафиксировала два ракетных пуска с территории сектора Газа, передает РИА Новости.
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Политика
Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Футбол
Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ
Вратарь эффектно спас свою команду после удара головой из пределов штрафной в игре с «Ньюкаслом» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Мэтью Райана («Борнмут»), Кепы Аррисабалаги («Челси») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Экономика
Бум стоимостью 650 миллиардов долларов
За последние пять лет на структурные преобразования и программное переоснащение бизнес сектора рынка развлечений выложил, как минимум 650 миллиардов долларов.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Экономика
Названы главные жертвы проблем в мировой торговле
Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Авто
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
Сегодня, 25 ноября, в салонах официальных дилеров Lada начались продажи новой версии Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco и 113-сильным мотором Renault-Nissan.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Здоровье
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств
Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.