Общество

ТАССТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.
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с чего всё началось

Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАСС13:38

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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

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Греф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

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Красная весна16:03

Греф: вузы нуждаются в реформе

Накануне.Ru19:08
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