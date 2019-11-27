Общество
ТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
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Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Армия и оружие
Российская авиация расширяет территорию патрулирования в Сирии
По словам командира вертолета Ми-35 Алексея Трефилова, в настоящее время полеты российской авиации в основном выполняются на север Сирии.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян
Некоторые из госпитализированных после ДТП в Доминикане россиян в "более тяжелом" состоянии, но критических нет, сообщили РИА Новости на горячей линии организовавшего этот тур оператора Anex Tour.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Энергетика
Для роста нефти требуется свежий катализатор
Для возвращения выше уровня $63 за баррель Brent потребуется свежий катализатор.
Здоровье
Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?
Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.
Политика
МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке
Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада показала, как особенная дочь забавно учит английский
Писательница, теле- и радиоведущая, политик Ирина Хакамада воспитывает особенную дочь. Мария Сиротинская живет с синдромом Дауна.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Футбол
Шотландия может сыграть вместо России на Евро-2020
Сборная Шотландии может сыграть на чемпионате Европы — 2020 по футболу в случае отстранения российской команды, пишет британское издание The Telegraph.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Армия и оружие
Фото Т-72Б1МС из новой партии появилось в Сети
Т-72Б1МС создан по теме «Прорыв» и выпущен на 61-ом ремонтном заводе, который находится в пригороде Санкт-Петербурга.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову выплачивать долги
Чтобы разобраться с долгами, игроку решила помочь его беременная супруга Анастасия Костенко.
Кино
Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена
Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Транспорт
Проезд в автобусах в Южно-Сахалинске подорожает с 1 января
С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в городских автобусах с 20 до 22 рублей, на пригородных маршрутах - с 1,9 до 2,1 рубля за километр пути.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Политика
В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР
В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Здоровье
Мэр Новокузнецка обещал решить проблемы закрытой поликлиники
На встречу с мэром Сергеем Кузнецовым пришли депутаты, врачи и инициативная группа.
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Интернет
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp может появиться функция, которая позволяет автоматически удалять сообщения через некоторое время.
Экономика
Компаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).