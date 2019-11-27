Общество

ТАССТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

ТАСС13:38

Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

Lenta.ru17:08

«Работодателю что-то надо, пусть сам и оплачивает свои кадры»: Идею Грефа о реформировании вузов раскритиковали в Сети

Царьград18:59

Греф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

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Красная весна16:03

Греф: вузы нуждаются в реформе

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В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
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