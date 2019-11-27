Экономика

ТАССТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

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Греф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

ПРАЙМ14:05

Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

Lenta.ru17:08

Греф считает, что нацпроекты не смогут обеспечить рост экономики России

ГЛАС.RU13:55

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Красная весна16:03

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Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
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Российская газета вчера в 04:15
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Газета.Ru 07:12
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Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Грузинская оппозиция начала шествие в центре Тбилиси

Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы вновь поиграть в европейском чемпионате.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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