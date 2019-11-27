Экономика
ТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
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Футбол
Левандовский сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский забил четыре гола в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Космос
Установка зонда InSight возобновила буровые работы на Марсе
Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Армия и оружие
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали в состав ВМФ России
Первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
Общество
В Госдуме предлагают сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе местных жительниц перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Космос
В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости
Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство.
Армия и оружие
Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ
Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Гаджеты
В марте Apple выпустит iPhone SE 2
Всех поклонников «яблочной» продукции ожидает новинка, которую корпорация Apple обещала выпустить в марте 2020 года. iPhone SE 2 выйдет в следующем году, а iPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ.
Политика
Грузинская оппозиция начала шествие в центре Тбилиси
Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Спорт
РФ могут отстранить от большого спорта на четыре года
Стоит отметить, что в случае принятия данного решения россияне не смогут принимать участие также в Параолимпийских играх, Юношеской олимпиаде и чемпионатах мира.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина: О замужестве с королем не жалею
Футбол
Караваев: «Возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку»
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы вновь поиграть в европейском чемпионате.