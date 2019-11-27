Общество
ТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия
Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой
В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
Twitter проведет масштабную чистку учетных записей в декабре
В Twitter не рассказали, когда именно будут доступны очищенные пользовательские имена, однако в компании отметили, что процесс удаления учетных записей займет несколько месяцев.
Политика
В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
Происшествия
Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане
ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
Общество
ВЦИОМ: россияне чаще заводят дома кошек, чем собак
Жители России чаще заводят дома кошек, собаководы - в меньшинстве.
Политика
В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Здоровье
В Саратовской области могут запретить продажу энергетиков детям
В соответствии с закинициативой, на территории области не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Политика
Чемезов попросил Путина вмешаться в сертификацию авиатехники
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Футбол
«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
Трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) начнёт работать в режиме максимальной проектной мощности 27 ноября, сообщили в пресс-службе компании «Транснефть».
Армия и оружие
Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена
Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Футбол
Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 23
По последним данным, число жертв землетрясения в Албании возросло до 23, сообщает Faktor. Не менее 659 человек пострадали.
Армия и оружие