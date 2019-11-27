Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

Общество Twitter проведет масштабную чистку учетных записей в декабре В Twitter не рассказали, когда именно будут доступны очищенные пользовательские имена, однако в компании отметили, что процесс удаления учетных записей займет несколько месяцев.

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Общество Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.