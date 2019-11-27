Общество

ТАССТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

ТАССвчера в 13:38

Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

Lenta.ruвчера в 17:08

«Работодателю что-то надо, пусть сам и оплачивает свои кадры»: Идею Грефа о реформировании вузов раскритиковали в Сети

Царьградвчера в 18:59

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ПРАЙМвчера в 14:05

Греф заявил о необходимости «привязывать» ВУЗы к работодателям

Красная веснавчера в 16:03

Греф: вузы нуждаются в реформе

Накануне.Ruвчера в 19:08

Греф: система образования в России подлежит реформированию

Pravda.Ru00:31
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В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
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Жители России чаще заводят дома кошек, собаководы - в меньшинстве.
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Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
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Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
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В соответствии с закинициативой, на территории области не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники с использованием международных договоров, имеющихся у Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
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Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
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К посольству Украины в Москве принесли два унитаза

Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.
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Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Путин рассказал, что его родители возражали против занятий самбо

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Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
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В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ

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Герман Греф
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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