Общество

ТАССТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.
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с чего всё началось

Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:38

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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

ТАССвчера в 13:38

Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

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Коммерсантъ09:55

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Греф: вузы нуждаются в реформе

Накануне.Ruвчера в 19:08
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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