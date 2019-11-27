Общество

ТАССТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.
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с чего всё началось

Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:38

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Греф считает необходимой реформу системы высшего образования

ТАССвчера в 13:38

Греф рассказал о необходимости реформы системы высшего образования в России

Lenta.ruвчера в 17:08

Греф считает, что вузы РФ нуждаются в реформе

ПРАЙМвчера в 14:05

«Работодателю что-то надо, пусть сам и оплачивает свои кадры»: Идею Грефа о реформировании вузов раскритиковали в Сети

Царьградвчера в 18:59

Герман Греф нашел еще одну беду России

Коммерсантъ09:55

Греф заявил о необходимости «привязывать» ВУЗы к работодателям

Красная веснавчера в 16:03

Греф: вузы нуждаются в реформе

Накануне.Ruвчера в 19:08
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:41, Ашберн
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском 09:07
Общество

Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Новости Воронежа вчера в 09:22
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Транспорт

Александр Беглов предложил провести от М-11 развязку к Пулково

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Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час.
Известия 10:27
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Комсомольская правда 05:25
Политика

«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец 06:29
Космос

На МКС из строя вышли все туалеты

На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
RT на русском 04:52
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 25 ноября в 21:19
Спорт

Путин вручил награды в петербургском клубе дзюдо

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Петербурге, церемония прошла в клубе дзюдо «Турбостроитель».
Взгляд.ру 08:53
Политика

«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео казни из Сирии

Редакция «Новой газеты» потребовала возбудить уголовное дело в отношении участника казни сирийского бойца, видео которой ранее опубликовали в сети.
Lenta.ru 10:18
Наука

Обновленный Большой адронный коллайдер запустится с задержкой в два года

Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — это самый мощный ускоритель элементарных частиц.
N+1 вчера в 08:25
Политика

Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»

В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
REGNUM 09:50
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки

Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
REGNUM 00:37
Армия и оружие

Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
РБК 05:36
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Вокруг ТВ вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана

Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета вчера в 09:34
Происшествия

Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него

В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
РБК 09:42
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
РБК 09:19
Кино

Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
REGNUM 25 ноября в 13:06
Общество

«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев

Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад»), были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
РБК 07:24
Общество

Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»

Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
BFM.ru 09:22
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Российская газета 03:52
Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

News.ru 07:36
Происшествия

Стали известны подробности первого приговора историку-расчленителю в 1980-х

Lenta.ru 09:18
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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