Общество
ТАССГреф считает необходимой реформу системы высшего образования
Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.
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с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".ТАССвчера в 13:38
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Энергетика
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Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
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Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
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Общество
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Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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Общество
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Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Политика
«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Космос
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На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Спорт
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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды в Петербурге, церемония прошла в клубе дзюдо «Турбостроитель».
Политика
«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело после видео казни из Сирии
Редакция «Новой газеты» потребовала возбудить уголовное дело в отношении участника казни сирийского бойца, видео которой ранее опубликовали в сети.
Наука
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Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC) — это самый мощный ускоритель элементарных частиц.
Политика
Путин осмотрел подлодки и суда на «Адмиралтейских верфях»
В рамах рабочей поездки в Петербург президент Владимир Путин посетил судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел продукцию предприятия — новейшие корабли и суда военного и гражданского назначения.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки
Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
Армия и оружие
Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95
Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
В своем исследовании Nielsen фиксирует новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Общество
«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев
Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад»), были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
Общество
Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»
Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
Происшествия