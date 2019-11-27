Глава Сбербанка Герман Греф считает назревшей реформу высшего образования в России, необходимо "привязывать" вузы к работодателям. Об этом он сообщил на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

с чего всё началось

Глава Сбербанка отметил, что сейчас компаниям приходится создавать собственные системы обучения. "У нас есть партнерские соглашения с рядом вузов, но, тем не менее, у нас огромная фабрика по переподготовке людей, которые поступают", - пояснил Греф.

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