Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

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