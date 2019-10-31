Экономика

РБКРБКГреф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.
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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.
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Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

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