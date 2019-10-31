Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

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