Экономика
РБКГреф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.
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Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Политика
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
RT на русском 12:26
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду
Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
ТАСС 09:13
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Evo-rus.com 04:08
Происшествия
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
RT на русском 14:13
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Политика
Трамп заявил, что Джереми Корбин может сильно навредить Британии
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин может сильно навредить своей стране, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью радиостанции LBC.
RT на русском 14:50
Футбол
Васютин: готов доказывать, что заслуживаю шанса в «Зените»
Вратарь «Зенита» Александр Васютин рассказал, почему решил вернуться в клуб из Санкт-Петербурга после выступления за норвежский «Сарпсборг 08».
Чемпионат 12:36
Политика
Путин повторил условие России для транзита газа через Украину
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной подписание нового договора на транзит газа в Европу, но только в пакетном соглашении, которое включает отказ Киева от многочисленных судебных исков к «Газпрому».
Новый День вчера в 22:16
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv 14:46
Политика
Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение
Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
REGNUM 13:14
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия
В Купчино пенсионер пострадал из-за прорыва трубы с кипятком
Санкт-Петербургские ведомости 09:12
Общество
Счетная палата: деньги на господдержку кино выводили в офшоры
Счетная палата раскритиковала систему распределения субсидий для российского кино: эксперты могут голосовать за свои проекты, эффективность не оценивается, а выделенные средства могут выводиться в офшоры.
Вести.Финанс 02:58
Политика
«Россия сегодня» потребовало у литовского издания извинений за клевету
МИА «Россия сегодня» обвинило литовский новостной портал Ekspertai в клевете и потребовало извинений после сообщения, что агентство финансирует терроризм и отмывает деньги.
РБК 14:38
Общество
В Польше задержали россиянина, пытавшегося провезти в РФ 10 тигров
Аргументы и Факты 11:50
Футбол
Премьер-лига может запретить удары головой из-за угрозы деменции
О запрете на подобные касания в премьер-лиге стали думать после того, как исследования ученых из Глазго выяснили, что они ведут к нарушениям в работе мозга.
Газета.Ru 10:28