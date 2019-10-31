Экономика

РБКРБКГреф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.
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Медведев потребовал доступных кредитов для россиян

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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

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РБК09:46

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новости08:40
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У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Стоит затратить несколько минут на прогрев, который весьма ощутимо продлит срок службы мотора.
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Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
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Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
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Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
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Наушники Apple AirPods Pro оказались неремонтопригодными

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В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
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О запрете на подобные касания в премьер-лиге стали думать после того, как исследования ученых из Глазго выяснили, что они ведут к нарушениям в работе мозга.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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