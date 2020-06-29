Коронавирус
Российская газетаГреф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с дефолтом, постигшем страну в 1998 году.
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Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
— Герман Греф, российский государственный деятельLenta.ru 01:29
с чего всё началось
Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.ТАСС01:01
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