Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с дефолтом, постигшем страну в 1998 году.

Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года

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