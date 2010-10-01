Общество

РБКРБКГреф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

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После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации. Об этом сам Греф рассказал в ходе встречи с премиальными клиентами Сбербанка, передает корреспондент РБК.
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Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

РБК13:58

Герман Греф рассказал об обучавшем его наставнике

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