Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения

Происшествия В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.

Политика Помощник Путина Сурков уходит в отставку Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Наука Ученые допустили возможность заразности рака и диабета До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.

Гаджеты Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Происшествия Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1» По информации канала, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру.

Здоровье Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев Информацию о резком росте онкологических заболеваний у новорожденных в Красноярском крае опроверг министр здравоохранения региона Борис Немик 24 января в беседе с журналистами.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Космос На МКС стартовал эксперимент «Терминатор» Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.

Единоборства Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166 В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.

Авто Новый кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7 Вслед за среднеразмерным кроссовером GV80, который уже представлен, и компактным GV70, чья премьера ожидается в этом году, Genesis может выпустить еще один – полноразмерный GV90.

Единоборства Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Происшествия В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Здоровье Онколог назвал первые признаки рака кожи Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.

Армия и оружие В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24 Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».