Финансы

РИА НовостиРИА НовостиГлава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Греф советует держать сбережения в рублях

ТАСС05:08

Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения

РИА Новости05:44

Греф посоветовал хранить деньги в рублях

URA.Ru05:39

Греф посоветовал держать сбережения в рублях

Москва 2405:28

Греф дал совет по хранению сбережений

Взгляд.ру05:35

Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения

БИЗНЕС Online05:25

Греф рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Вестник Кавказа05:35
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Происшествия

В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор

Полицейские задержали и доставили в изолятор судимого жителя Забайкальского края, которого вместе с четырьмя его детьми нашли в заброшенном доме Читы, сообщили в СУСК по Забайкальскому краю.
РИА Новости 24 января в 04:43
Общество

В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
RT на русском 03:27
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек

Более 2 тысяч человек оказались заражены пневмонией, вызванной новым коронавирусом, распространяющейся преимущественно в Китае, сообщает Reuters.
Rambler News Service 00:41
Политика

Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
NewsFrol вчера в 04:45
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском 24 января в 08:57
Наука

Ученые допустили возможность заразности рака и диабета

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Газета.Ru 01:52
Гаджеты

Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
UfaTime.ru 05:40
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Происшествия

В Петербурге мужчина дал позвонить и остался без 50 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что у метро к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Тот дал неизвестному мобильник.
Петербургский дневник 03:55
Происшествия

Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»

По информации канала, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру.
Lenta.ru 04:43
Здоровье

Глава красноярского Минздрава опроверг рост онкологии у младенцев

Информацию о резком росте онкологических заболеваний у новорожденных в Красноярском крае опроверг министр здравоохранения региона Борис Немик 24 января в беседе с журналистами.
Красная весна 24 января в 06:35
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
ТАСС 04:21
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Космос

На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент "Терминатор" по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях земной атмосферы, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов.
РИА Новости 23 января в 10:25
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат вчера в 14:50
Единоборства

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Газета.Ru 00:47
Авто

Показали изображения нового Cadillac Escalade

Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Автоновости дня вчера в 12:42
Авто

Новый кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7

Вслед за среднеразмерным кроссовером GV80, который уже представлен, и компактным GV70, чья премьера ожидается в этом году, Genesis может выпустить еще один – полноразмерный GV90.
Автоновости дня 24 января в 16:10
Единоборства

Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 05:05
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Технологии

В корпусе МКС могут появиться дыры из-за коррозии

Мойка78 04:20
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна вчера в 02:44
Здоровье

Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Россиянам дали несколько рекомендаций по профилактике коронавируса. Памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.
Lenta.ru вчера в 20:00
Армия и оружие

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 24 января в 02:45
Шоу-бизнес

На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница

Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Хорошие новости 02:48
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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