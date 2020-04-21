Греф рассказал, что в Сбербанке разработали математическую модель на основе того, как COVID-19 распространяется в различных государствах и России. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K

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Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции. 259

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Спорт Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге» Смотреть онлайн-трансляцию Домашней суперлиги можно будет на сайте Фонда Росконгресс и канале Росконгресс-ТВ в Youtube.

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