Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%. При этом он оговорился, что в условиях пандемии коронавируса делать прогнозы довольно сложно.

Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года

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