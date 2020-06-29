Экономика
РБКГреф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%. При этом он оговорился, что в условиях пандемии коронавируса делать прогнозы довольно сложно.
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Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару.
— Герман Греф, российский государственный деятельТАСС 01:06
с чего всё началось
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.ТАСС01:06
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Технологии
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Москва 24 01:33
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По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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Газета.Ru вчера в 20:12
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На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
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Греф сравнил пандемию коронавируса с дефолтом 1998 года
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Москва вошла в топ-20 самых перспективных для инвестиций в технологии городов Европы в рейтинге Tech Cities of the Future, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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Известия вчера в 23:30
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РБК вчера в 08:51